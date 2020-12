Même si le jeu Cyberpunk 2077 du développeur CD Projekt Red est le jeu ayant eu les plus fortes préventes cette année, la valeur du titre a tombé hier.

Ainsi, CD Projekt Red a perdu près de 30% de sa valeur et la raison en serait les commentaires négatifs de la communauté sur les nombreux bogue et glitchs visuels que le jeu connait, surtout dans les versions Xbox One, Stadia et PS4. Il ne suffit donc plus de vendre plusieurs copies d'un jeu pour plaire aux investisseurs mais le jeu doit être bien réalisé.

Voilà qui poussera peut-être certains studios à repousser les projets en cours de production pour s'assurer de connaître un meilleur sort.