Après plusieurs rumeurs comme quoi le nouveau studio de Microsoft travaille sur un nouveau jeu vidéo Perfect Dark, The Initiative dévoile officiellement travailler sur un nouveau jeu vidéo Perfect Dark... Pour souligner la chose, on a droit à une vidéo entrevue avec les développeurs et une première bande-annonce en images de synthèse. Pour rappel, The Initiative a été fondé en 2018 à Santa Monica et est dirigé par Darrell Gallagher, l'ancien directeur en chef de Crystal Dynamics (Tomb Raider). Les rumeurs qui parlaient d'un nouveau Perfect Dark énonçait également le fait que le jeu sera en format épisodique! On attend d'en savoir plus, mais on est bien heureux de savoir qu'il y a encore une place pour Joanna Dark sur Xbox Series et PC.