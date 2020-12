Après Brothers et A Way Out, le studio Hazelight revient avec un titre complètement déjanté et joyeux répondant au doux nom de It Takes Two. Comme son nom l'indique, il faudra obligatoirement être deux pour y jouer et vivre les aventures d'un couple dysfonctionnel qui essaie de réanimer la flamme de leur mariage! It Takes Two s'éloignera du réalisme de A Way Out et proposera un univers éclaté et coloré à la Pixar. Le jeu sera jouable en local sur le même divan ou en ligne avec un ami (qui n'aura pas besoin d'acheter le jeu). It Takes Two est attendu le 26 mars prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et PC.