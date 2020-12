Déçu de ne pas pouvoir donner suite à la série Dead Space, Glen Schofield semble avoir décidé de créer une suite spirituelle avec The Callisto Protocol via le nouveau studio AAA nommé Striking Distance (qui est financé par l'éditeur de PUBG). Un jeu vidéo exclusif next-gen qui ressemble visuellement au jeu d'horreur d'Electronic Arts. L'histoire de The Callisto Protocol se déroulera sur la lune de Jupiter en 2320. Le joueur devra s'échapper d'une prison haute sécurité et découvrir les terrifiants secrets qu'elle renferme. Glen Schofield nous promet de nous offrir le jeu vidéo le plus terrifiant jamais créé. The Callisto Protocol est attendu courant 2022 sur Xbox Series X/S, PlayStation 5, et PC. La première bande-annonce en images de synthèse est disponible ci-dessous: