Season est le nouveau bébé de Scavengers Studio. Ce studio montréalais nous concocte un jeu d'aventure magnifique avec un univers ouvert en cel-shading où le joueur doit documenter, photographier, dessiner, et enregistrer la vie. Intriguant et poétique à première vue, Season sera disponible on ne sait pas quand sur PlayStation 4/5 et PC.

Le résumé qu'on trouve sur le site des développeurs: À travers un voyage solitaire à vélo, formez vos propres souvenirs, votre propre vision du monde qui vous entoure. Le but ? Protéger ces trésors avant qu'ils ne soient définitivement oubliés. Votre quête vous amènera à découvrir un nouveau monde ; inconnu, mais familier. Vous serez plongé dans différentes sociétés qui vous feront découvrir les mystères du monde de Season ; une version surréaliste du milieu du XXe siècle, où des milliers d'années se sont écoulées sans aucun progrès. Découvrez ce qui a causé le dernier effondrement et ce qui pourrait causer le prochain.