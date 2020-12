Le son dans les jeux fait de plus en plus partie de l'expérience globale que le joueur va sentir. Avec le passage au son 3D, Dolby Atmos et DTS X, plusieurs s'intéressent maintenant à un système de son, une barre de son ou des écouteurs compatibles avec ce son spatial.

Si la PS5 et le duo Xbox Series supportent tous l'encodage Atmos et DTS X, Microsoft présentait hier une bande-annonce pour en faire la promotion, Notez que la Xbox One X supporte également le son Dolby Atmos et DTS X même si la bande-annonce focus que sur les deux consoles actuelles.