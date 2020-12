Les gros titres...

Le lancement de Cyberpunk 2077, le plus important cette année, a été un peu chaotique. Si les versions PC, Xbox Series et PS5 sont réussies on ne peut pas en dire autant des version PS4 et Xbox One qui sont truffées de bogues et surtout souffrant d'un manque d'amour avec de nombreuses textures absentes ou franchement laides.

Voilà que de nombreux consommateurs exigent via les médias sociaux, le remboursement de leur copie achetée sur Xbox One ou PS4. Il semble que Microsoft et Sony auraient tous deux accepté certaines demandes de remboursements auprès d'utilisateurs n'ayant jamais eu de réclamations. Si c'est votre cas, demandez un remboursement via le service à la clientèle si vous estimez ne pas être satisfaits pat le jeu.

Cette histoire risque de faire des petits et les compagnies hésiteront peut-être à lancer des jeux non peaufinés pour éviter de se faire critiquer sur la place publique.