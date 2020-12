Ce n'est pas Take Two mais bien Electronic Arts qui prendra le contrôle de Codemasters

Dans une nouvelle précédente, nous parlions d'une transaction sur le point de se confirmer, qui allait permettre à Take Two Interactive de mettre la main sur le spécialiste des jeux de course Codemasters. Mais voilà qu'à la surprise générale, c'est EA qui arrive par derrière pour finalement obtenir une entente avec Codemasters à la hauteur de 1,2 milliard de dollars US. Il reste à obtenir l'autorisation des actionnaires et ce sera joué pour Electronic Arts.

Codemasters est connu pour ses jeux de F1, la franchise DiRT, GRID et Project CARS. EA produit aussi des jeux de course avec nottament Need for Speed.