Les gros titres...

Sera déployée aujourd'hui sur PC et un plus tard cette semaine sur consoles, la mise à jour 2.0 du jeu de course DiRT 5. Cette dernière ajuste quelques éléments dont le matchmaking en ligne, de l'optimisation visuel et enfin, le support des volants des compagnies Logitech et Thrustmaster.

VISUELS

Améliorations visuelles et de performances générales à tous les niveaux, notamment des mises à jour visuelles du mode «Prioritize Frame Rate» / 120 Hz sur Xbox Series X

Autres améliorations FPS lors de l'utilisation du mode Qualité d'image sur Xbox One et PS4

Correction de problèmes provoquant le scintillement des lumières lors d'événements nocturnes

PC: autres correctifs pour les rapports de plantages et de démarrage

Correction d'un problème provoquant le blocage du jeu dans l'onglet Carrière - Sponsors lors de la sélection d'un sponsor de l'Édition Amplifiée

CARRIÈRE

Corrections des plantages survenant au début de certains événements de carrière pour certains joueurs

Ajout d'une option pour réécouter les épisodes de podcast précédents à partir d'une playlist

Correction d'un bug visuel en mode Carrière qui montre que le joueur gagne plus que le nombre maximum de timbres après avoir terminé les Throwdowns

EN LIGNE

Modifications techniques apportées au processus de jumelage; Les temps de recherche des lobbies ont été augmentés pour améliorer la probabilité de trouver des lobbies vivants

La taille du lobby des amis est passée à huit joueurs

Correctifs pour les plantages survenant lors de la sortie d'événements multijoueurs actifs

ÉCRAN DIVISÉ

Correction de plusieurs bugs provoquant des plantages et des problèmes de performances dans la lecture en écran partagé

Corrections audio pour un faible volume en mode écran partagé

MODE PLAYGROUNDS

Affichage du classement ajusté pour afficher des temps cibles plus rapides

Résout les occurrences d'objets disponibles pour le mauvais type d'événement

Plusieurs autres petits ajustements sont également inclus dans la mise à jour 2.0 de DiRT 5.