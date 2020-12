World of Tanks : Lancement de la saison 3 et d'une mise à jour majeure sur consoles

Avec la saison 3 de World of Tanks nous arrive aussi une très importante mise à jour offrant aux joueurs une expérience de jeu améliorée et une refonte graphique complète sur consoles, dont le support des Xbox Series et PS5.

Ainsi, on confirme plus de détails au niveau des textures et un éclairage retravaillé. La mise à jour touche aussi le gameplay sur l'ensemble des consoles, ainsi que la gestion des véhicules et le système de commande et la gestion d'équipements. Vous pourrez aussi accéder à un nouvel onglet Profil qui donnera des informations sur la carrière, les médailles et les statistiques.

En terminant mentionnons l'inclusion prochaine des personnages Rambo, Snake et Braddock