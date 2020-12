Les gros titres...

Les gens de CD Projekt Red ont parlé dernièrement concernant la sortie difficile de Cyberpunk 2077 affecté par de nombreux bogues gênants sur Xbox One et PS4 principalement. Ils sont affirmé ne pas avoir ressenti de pression pression externe ou interne pour conserver la date de sortie du 10 décembre outre que la pression normale entourant la sortie de chaque projet. Ils ont cependant avoué ne pas avoir réalisé comment boguées étaient les versions consoles du jeu par rapport à la version PC.

Ce qui est troublant dans ce dossier est de constater que ces deux versions, Xbox one et PS4, ont quand même passé à travers toutes les étapes de certification de la compagnie. Est-ce qu'on a abandonné ces deux versions sachant que plusieurs amateurs allaient de toute façon acheter une nouvelle console? Est-ce que le concept de sortir un jeu brisé à la date prévue et de le "patcher" ensuite est allé trop loin cette fois?

Chose certaine, il faudra sans aucun doute apprendre de cette histoire pour éviter que d'autres projets soient sabordés de cette façon.