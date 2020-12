La compagnie danoise SteelSeries que l'ont connait pour ses accessoires de jeux vidéo pour consoles et PC vient d'annoncer l'acquisition de la compagnie KontrolFreek, que l'on connaît pour les accessoires "grip" en caoutchouc à ajouter aux manettes de jeu PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC pour les rendre plus compétitives. Le montant de la transaction n'a pas été confirmé.