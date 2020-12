Les gros titres...

Le mois de novembre a été un bon mois pour Nintendo au Canada puisque les Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite se sont vendus à plus de 148 000 unités. La petite console continue de brisé des records puisque les de la console a franchi une nouvelle étape en tant que console de jeux vidéo la plus vendue au Canada pour un record de 25 mois consécutifs.

''Contribuant à ces résultats, Nintendo offrait pour le Vendredi Fou un ensemble comprenant une console Nintendo Switch, un code de téléchargement pour la version numérique du jeu Mario Kart 8 Deluxe, ainsi qu'un abonnement individuel de trois mois au service Nintendo Switch Online. Celui-ci permet aux amis et aux familles de jouer ensemble à des jeux compatibles en ligne, le tout compris dans un seul ensemble.

En 2020, plus de 790,000 consoles Nintendo Switch ont été vendues au Canada seulement, dépassant en 11 mois le nombre total de consoles vendues en 2019, qui était de plus de 162,000 unités.''

Les consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite sont disponibles chez les détaillants du pays. Cela inclut la console Nintendo Switch (produit vedette), la console Nintendo Switch exclusive à Walmart avec étui de transport et abonnement individuel de 12 mois au service Nintendo Switch Online, ainsi que la console Nintendo Switch d'édition Animal Crossing: New Horizons et toutes les options de couleur de la Nintendo Switch Lite. Pour plus de détails, veuillez consulter les détaillants.

Parmi les plus récents lancements de jeux sur Nintendo Switch figurent Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart Live: Home Circuit, Pikmin 3 Deluxe, Just Dance 2021, KINGDOM HEARTS Melody of Memory, Sakuna: Of Rice and Ruin et Hyrule Warriors: Age of Calamity. De plus, la console Nintendo Switch comprend un vaste éventail de jeux pour tous les types de joueurs, tels que Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Fortnite, Hades, Minecraft Dungeons, Ori and the Will of the Wisps, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Super Smash Bros. Ultimate.

Bref, voici une console qui se retrouvera sûrement sous les sapins de Noël cette année. Alors avez-vous demandé certains de ces jeux au Père Noël? Peut-être une Nintendo Switch?