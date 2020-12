Beenox, le pied-à-terre d'Activision au Québec, s'agrandit

Studio fondé à Québec en 2000, Beenox ne cesse de croître. Hier était annoncé un plan d'expansion qui prévoit ajouter 100 emplois dont le mandat sera principalement de supporter le développement de la franchise Call of Duty. Activision semble avoir apprécié le travail de Beenox sur Black Ops Cold War au point d'officialiser son rôle comme studio de support aux Infinity Ward, Raven Software et Treyarch qui développent Call of Duty en alternance. Beenox est donc en recherche active pour recruter des talents.

« Les employés recrutés à l'étranger tomberont littéralement sous le charme de la ville de Québec », a ajouté le maire de Québec, M. Régis Labeaume. « En plus de découvrir la richesse de notre culture et de notre patrimoine quatre fois centenaire, les nouveaux arrivants se sentiront rapidement chez eux grâce à l'accueil chaleureux qui fait la renommée des Québécois. »

« Alors que notre soutien à la franchise augmente constamment à travers les opportunités de développement en création, en design et en conception d'environnement, c'est une opportunité en or de mettre de l'avant les talents et l'expertise de notre équipe, ainsi que notre capacité à travailler sur des projets ambitieux, créatifs et stimulants », a déclaré Nour Polloni, nouvelle co-directrice de studio chez Beenox.