BANDAI NAMCO Entertainment America rend disponible un nouveau pack de personnages, intitulé «The Land of Wano Pack», pour le jeu ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4.

Ce troisième pack de personnages comprend le samouraï Kozuki Oden, ainsi que deux de ses puissants serviteurs Kin'emon et Okiku.

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 est actuellement disponible pour PlayStation 4, Xbox One, PC via STEAM et Nintendo Switch.