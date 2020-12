Les gros titres...

Décidément, cette fin d'année 2020 est marquée par Cyberpunk 2077, jeu qui fait énormément parler de lui en raison des versions Xbox One et PS4 horribles. Voilà que la patience de Sony arrive à terme et bouge en offrant une méthode simple pour effectuer le remboursement du jeu pour ceux et celles qui le veulent. Mais ce n'est pas tout puisque Sony retire également le jeu du PlayStation Store le temps que le développeur refasse ses devoirs.

Voici le message de Sony:

SIE s'efforce d'assurer un niveau élevé de satisfaction client, c'est pourquoi nous commencerons à offrir un remboursement complet pour tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store. SIE supprimera également Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu'à nouvel ordre.

Si vous êtes dans cette situation, suivez-le lien ci-bas pour exiger votre remboursement:

https://www.playstation.com/en-us/cyberpunk-2077-refunds/