Les films à l'affiche cette semaine - du 21 décembre au 25 décembre 2020

Histoire de vous occuper, voici une liste de films qui seront disponibles cette semaine auprès des différents services d'écoute en ligne tels que location à la demande (VOD), Netflix, Amazon, Disney+ et ainsi qu'en support physique.

Le lundi 21 décembre 2020

Ariana Grande: Excuse Me, I Love You : NETFLIX

Le mardi 22 décembre 2020

The Craft: Legacy: DVD, BLU-RAY

The Place of No Words: DVD, BLU-RAY

The War with Grandpa: BLU-RAY, DVD, VOD

Shortcut: VOD, BLU-RAY, DVD

Kajillionaire: VOD, DVD et cinéma

Jiu Jitsu: DVD