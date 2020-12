Les gros titres...

Enfin diront certains, CD Projekt Red a déployé une mise à jour importante pour son jeu critiqué Cyberpunk 2077 qui corrige plusieurs bogues visuels. Non seulement elle met à niveau le jeu pour les Xbox One et PS4 mais les autres plateformes aussi profitent d'un gain en performance. C'est principalement au niveau de la fluidité que l'on va remarquer le plus de changements. CD Projekt Red en a profité pour augmenter légèrement la résolution dynamique qui est mieux gérée sur les consoles Xbox One et Xbox Series S qui en arrachaient pas mal, il faut le dire par rapport aux PS4 et PS4 Pro. Donc, ce n'est pas encore parfait, mais c'est mieux.