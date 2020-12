Un Xbox Game Pass Familal, qui sait, peut-être un jour

Le service Game Pass de Microsoft ne cesse de gagner en popularité, et ce, grâce à une offre plus qu'alléchante pour les joueurs. Toutefois, lorsque vous possédez plusieurs consoles Xbox One dans votre foyer partager le service devient un peu plus difficile. Plusieurs services tels que Spotify, Nintendo ou Apple proposent aux familles des abonnements familiaux qui facilitent la gestion des comptes dans un foyer. Récemment sur Twitter la question d'un abonnement familial pour la Game Pass a été posée à Phil Spencer. Ce dernier a répondu en disant que cette option était envisagée chez Microsoft, c'est quelques choses que la compagnie aimerait bien offrir à ses joueurs. Malheureusement, pour l'instant, Microsoft n'a rien à dévoiler à ce sujet. Espérons que cette option sera bientôt proposée.