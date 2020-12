Les gros titres...

Date de sortie: 10 décembre 2020

Plateformes: Stadia, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC

Genre: Action RPG à monde ouvert

Concepteur: CD Projekt Red

Éditeur: CD Projekt

Volontairement, nous avons laissé la tempête passer entourant la confusion autour de la sortie du jeu Cyberpunk 2077 avant de publier notre critique. Après avoir été à la fois déçu et surpris le jeu s'impose avec des ventes records de 13 millions de copies. D'une façon ou d'une autre, c'est un énorme succès de CD Projekt Red mais qui a quand même reçu un message clair des amateurs face aux jeux qui sortent avant qu'ils ne le devraient. L'industrie devra donc apprendre de Cyberpunk 2077 en n'hésitant plus à retarder une date de sortie pour s'assurer de présenter l'expérience qui était promise. Alors mettons cela de côté et voici enfin ce que nous avons pensé de Cyberpunk 2077 joué sur PC par Alex et sur Xbox Series S par Fred.

Un monde fascinant

Le personnage de Keanu Reeves

L'originalité de certaines missions

La musique

La traduction française intéressante

Les belles cinématiques

Bonne durée de vie