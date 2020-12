Les gros titres...

Microsoft a dévoilé les titres qui seront offerts gratuitement le mois prochain avec le Xbox Live Gold. Il s’agit des jeux Little Nightmares, Dead Rising, The King of Fighters 13 et Breakdown. Le jeu d’horreur de Bandai Namco, Little Nightmares sera disponible dès le 1er janvier, et ce, jusqu’à la fin du mois. King of Fighters 13 sera lui aussi offert à compter du 1er janvier, toutefois il restera accessible jusqu’au 15 janvier. Pour ce qui est de Dead Rising, le jeu sera offert le 16 janvier et sera gratuit jusqu’au 31 janvier. Finalement, les joueurs pourront télécharger le jeu Breakdown à partir du 16 janvier et ils auront jusqu’au 31 janvier pour l’obtenir gratuitement. Alors, que pensez-vous de cette cuvée?