On a joué à Spider-Man Miles Morales

Date de sortie : 12 novembre 2020

Développeurs : Insomniac Games

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

Plateformes : PlayStation 4 et PlayStation 5

Encore une fois, New York a besoin d'un héros et cette fois, c'est Miles Morales qui devra sauver les citoyens. Insomniac avait fait un excellent travail afin de nous proposer le précédent opus, et voilà que le studio récidive avec Miles Morales sur PS4 et PS5. J'avais bien hâte de pouvoir m'y plonger et voici ce qu'on en pense :

+Aspect visuel

+Une histoire intéressante

+Les différents pouvoirs de Miles

+Durée de vie

-N'est pas une exclusivité à la PS5

-Peu d'utilisation des fonctionnalités de la Dualsense