Les gros titres...

Date de sortie : 12 novembre 2020

Développeurs : Bluepoint Games, SIE Japan Studio

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

Plateformes : PlayStation 5

Le jeu Demon's Souls n'avait pas fait beaucoup de bruit lors de sa sortie sur PlayStation 3 et seulement quelques amateurs avaient osés se risquer à ce titre. Un titre difficile, qui force les joueurs à persévérer afin de progresser dans le jeu. Bluepoint Games a fait un excellent travail afin d'adapter ce titre au goût du jour et ils ont réussi le défi. Bien que Demon's Souls est une bonne raison de se procurer un PS5, le jeu reste très difficile et ne s'adresse pas nécessairement à tout les joueurs. Voici ce qu'on en pense :

+L'aspect visuel

+Les contrôles

+Pas de temps de chargement

-Son prix 89,99$, ouch!

-Très, très difficile