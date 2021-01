GODS WILL FALL en précommande

Alors que Gods Will Fall sortira le 29 janvier 2021 sur PS4, Xbox, Switch, PC et Stadia, l'éditeur Deep Silver nous annonce que les précommandes sont désormais ouvertes autant pour la version standard que la Valiant Edition qui permet de recevoir le casque de chasseur et le DLC « La Vallée des Dieux Dormants ».

Vous êtes le dernier espoir de l’humanité.

Le règne cruel des dieux dure depuis plus d’un millénaire. Assoiffés de cruauté et de souffrance, ils exigent que l’humanité leur voue un culte et qu’elle les serve aveuglément. Pour ce faire, chaque homme, chaque femme et chaque enfant doit leur promettre fidélité. Ceux qui ne se soumettent pas à la volonté des dieux rencontrent une mort lente et impitoyable.

Vivez les épreuves brutales d’une bande de guerriers aventureux dans leur quête désespérée afin de rompre l’emprise impitoyable des dieux sur l’humanité. Chaque homme et chaque femme en capacité de tenir une lame, qui ont souffert de ce règne brutal depuis bien trop longtemps, seront appelés à former votre clan de huit survivants celtes et se soulèveront pour affronter les légions de créatures et minions monstrueux qui vivent dans chacun des royaumes impitoyables des dieux.