Les gros titres...

Dans le but de bonifier l'expérience de jeu présentée dans Pokémon Go, le studio Niantic acquiert la plateforme de jeux communautaires Mayhem. Selon le site GamesIndustry.biz, l'équipe de Mayhem sera intégrée progressivement à celle de Niantic pour assurer son expansion. La plateforme Mayhem a été fondée en 2017 en proposant aux joueurs d'organiser des tournois, des ligues et d'autres formats de jeu autour de communautés sociales. On pourra donc assister à de gros changements dans Pokémon Go côté compétitif dans les prochains mois.

Via: gamesindustry