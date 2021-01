Présentation de The Medium

Premier jeu intéressant de ce début d'année 2021, The Medium s'offre un bel aperçu vidéo. Développé par Blooper Team - à qui l'on doit l'excellent Observer (2017) et le moins bien Blair Witch (2019) - revient sur le devant de la scène avec un jeu d'horreur aux allures de Silent Hill et Resident Evil. Le joueur devra évoluer dans deux univers parallèles en tâchant de survivre aux horreurs imaginées par les développeurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à un jeu vidéo où la caméra est fixe. L'utilisation de la caméra fixe donne un feeling old-school et permet de créer des ambiances oppressantes. The Medium sera disponible sur PC et Xbox Series dès le 28 janvier.