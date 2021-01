Les gros titres...

Les joueurs qui attendent avec impatience la sortie du jeu Outriders devront patienter encore un moment. En fait, People Can Fly a annoncé via un gazouillis , que le titre allait voir sa date de lancement repousser de quelques mois. Ainsi, au lieu de sortir en février le jeu sera plutôt disponible le 1er avril 2021. Le studio a laissé savoir qu'il allait profiter de ce temps pour peaufiner Outriders. Toutefois, vous pourrez tout de même faire l'essai du titre puisqu'une démo devrait être offerte à compter du 25 février. Cette dernière vous donnera la possibilité de jouer les premières heures en plus d'expérimenter les quatre personnages.

“We believe it’s important that players get to experience a new IP like Outriders before release, so that you can decide for yourselves whether the game is something you wish to pre-order, purchase or play, ”

Ainsi, comme le dit si bien l'équipe de People Can Fly, vous pourrez tester le titre avant d'en faire la précommande. La décision de reporter le jeu a peut-être à voir avec la mauvaise expérience des joueurs avec le nouvel IP de CD Projekt Red.

Outriders est attendu en avril sur PS4, PS5, Xbox One ainsi que sur Xbox Series X/S.