C'est bientôt terminé Netflix sur WiiU et 3DS

Dans une nouvelle brève, tout comme c'était arrivé pour la console PS Vita de Sony il y a quelques années, les anciennes consoles de Nintendo la WiiU et la 3DS n'auront plus le support de Netflix à partir du 30 juin 2021.

Naturellement, ça ne veut pas dire que Netflix ne fonctionnera plus à cette date sur ces consoles mais que l'application ne sera plus disponible à télécharger sur la boutique et que le support est également déjà terminé. C'est donc une question de temps avant que Netflix empêche la connexion de ces applications à ses serveurs puisqu'elles ne seront plus mises à jour.