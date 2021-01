La compagnie Anda Seat connue pour ses chaises de gaming confortables vient d'annoncer une nouvelle ligne développée sous licence de Disney. Ces chaises aux couleurs de Iron-Man, Ant-Man, Spider-Man et Captain America seront proposé en février en Amérique du Nord via Amazon. Pour le moment, les prix en $ CAN ne sont pas annoncés mais on peut avoir une vague idée avec la grille de prix US.

Ant Man: $399.99 USD

Iron Man: $469.99 USD

Captain America: $529.99 USD

Spider Man: $549.99 USD

