Faites l'essai de Monster Hunter Rise dès ce soir

Capcom a annoncé lors de la présentation Monster Hunter Digital Event qu'une démo du titre allait être offerte gratuitement sur l'eShop, et ce, du 8 janvier au 31 janvier. Vous pourrez donc avoir un petit avant-goût de ce titre qui sera disponible sur Nintendo Switch le 26 mars prochain. Cette chasse pourra se faire seule ou en coop (local et en ligne), vous pourrez essayer l'une des 14 armes disponibles. Les modes ''Training'', ''Wyvern Riding'', ''Beginner Quest : Great Izuchi'' et ''Intermediate Quest : Mitzutsune'' seront accessible. Vous pourrez donc jouer les modes Beginner Quest et Intermediate Quest, une trentaine de fois, une fois cette limite atteinte vous ne pourrez plus y accéder.

Training – Learn the basics of monster hunting, including an introduction to the new Wirebug mechanic and Palamute riding. Solo play only.

Wyvern Riding – Enter an arena to experience Wyvern Riding, a new feature that allows hunters to ride and guide monsters for a period of time. Solo play only.

Beginner Quest: Great Izuchi – Ideal for first time players or hunters who need a refresher course. Solo play, local multiplayer and online multiplayer.

Intermediate Quest: Mizutsune – A fierce challenge for experienced players only. Solo play, local multiplayer and online multiplayer.

En terminant, voici également une nouvelle bande-annonce qui également été dévoilée durant cette présentation.