Acer annonce ses nouveaux moniteurs axés vers la performance

Acer nous a habitué à proposer des monteurs relativement abordables et offrant un certain niveau de performance pour ceux qui veulent augmenter le rendement de leurs jeux sans se ruiner. La compagnie taiwanaise dévoilait ce matin trois nouveaux monteurs PC cette fois ultra performants.

Predator XB273U NX de 27 pouces à 275Hz

Le moniteur de jeu Predator XB273U NX comprend un large panneau quadruple haute définition (WQHD) avec une résolution de 2560 x 1440 et un taux de rafraîchissement rapide de 275 Hz (overclocké), ainsi qu'un analyseur de latence NVIDIA® Reflex pour les joueurs professionnels

Predator XB323QK NV de 31,5 4K à 144Hz

Le nouveau Predator XB323QK NV est un moniteur de jeu UHD (3840 x 2160) compatible NVIDIA G-SYNC de 31,5 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz. En plus des visuels fluides que cette technologie implique, les jeux sont agréablement vifs avec la gamme de couleurs éclatantes offerte par la gamme de couleurs DCI-P3 90% large du moniteur. Il comprend également la certification Agile Splendor IPS d'Acer et une certification VESA DisplayHDR ™ 400.

Nitro XV282K KV 4K FeeSync

L'Acer Nitro XV282K KV offre une résolution 4K ultra haute définition (UHD) 3840 x 2160 à 144Hz, FreeSync, un rapport de contraste 100 000 000: 1 et une large gamme couvrant 90% DCI-P3 pour le joueur grand public.

Malheureusement, ces trois moniteurs seront assez couteux, commençant à 900 $ US pour le Nitro, 1100$ US pour le Predator XB273U NX et finalement 1200$ US pour le Predator XB323QK NV. Il seront disponibles en mai 2021 au Canada.