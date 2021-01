Les gros titres...

Nintendo rend disponible unes liste de nouveautés disponibles en ligne via l'eShop. On n'y remarque cette semaine un tournoi de Tetris 99 et une liste de jeux. Voici les infos du communiqué de Nintendo.



Activités:

Kirby offre du plaisir à Tetris 99 - La 19e édition de la MAXIMUS CUP du jeu Tetris 99 vous permet de gagner un thème de jeu basé sur le jeu Kirby Fighters 2. Maintenant, vous pouvez canaliser votre esprit combatif intérieur dans Tetris 99 sur la console Nintendo Switch alors que vous essayez de frapper vos adversaires avec une rafale de combos de compensation Tetrimino dans cette MAXIMUS CUP bourrée d'action. L'événement Tetris 99 19th MAXIMUS CUP se déroule à partir de 23 heures. PT le 7 janvier à 22 h 59 PT le 11 janvier. Pour participer, les membres Nintendo Switch Online * doivent simplement jouer au mode en ligne Tetris 99 pendant la période de l'événement.





Les nouveauté cette semaine dans la boutique eShop de la Nintendo Switch: