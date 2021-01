LG annonce la nouvelle version de webOS pour ses télés intelligentes

Alors que le salon CES 2021 virtuel s'en vient, LG annonce que ses prochains téléviseurs LG des gammes OLED, DEL Mini QNED, NanoCell et UHD seront tous équipés d'une nouvelle manette Magic Remote et d'une nouvelle version du système webOS. Rendu à 6.0, ce système est le cerveau qui permet d'accéder aux applications et de découvrir du contenu de façon plus agréable et plus intuitive. Pour le reste, il s'agit principalement qu'une amélioration de la version précédente de webOS.

« La plus récente version de notre plateforme de télévision ouverte et conviviale webOS 6.0 constitue la mise à niveau la plus importante de webOs depuis que nous avons lancé le service en 2014, a déclaré Park Hyoung-sei, président de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. Avec la nouvelle édition de webOS, LG démontre son engagement à offrir des services, des produits et des technologies qui répondent aux besoins et aux désirs de ses précieux clients. »

L'interface sera montrée au salon CES 2021 en ligne à partir du 11 janvier.