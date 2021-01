CES 2021: Samsung présente les Neo QLED, de nouveaux téléviseurs performants pour gamers

Alors que se tiendra de façon virtuelle le salon CES 2021 entre le 11 janvier et le jeudi 14 janvier 2021, Samsung, le plus imposant fabricant de téléviseurs au monde, annonce ses deux nouveaux appareils Neo QLED.

Samsung, dans son communiqué, nous précise que le nouveau panneau Neo Qled sera plus brillant et performant que le panneau QLED que nous connaissons depuis quelques années. En mode HDR entre autre, il sera nettement plus précis que les télévisions QLED régulières.

Des télévisions FreeSync pour gamers, Xbox Series X, PS5 et PC

Les Neo QLED seront FreeSync et pourront supporter deux autres formats plus larges que le 16: 9 que nous connaissons avec le mode Super Ultrawide GameView. Il permettra de jouer non seulement au format large 21: 9, mais également au format ultra-large 32: 9. On note également la présence d'une barre de jeu qui permet aux joueurs de surveiller et d'ajuster rapidement les aspects du jeu, qu'il s'agisse de changer de rapport hauteur / largeur, de vérifier le "input lag" ou de connecter un casque.

En terminant, mentionnons qu'il sera possible d'y brancher une caméra USB pour faire de la vidéo-conférence directement de la télé sans passer par un ordinateur.

Samsung n'offrira le Neo QLED que dans la plus haute gamme seulement, soit la série 90 en 4K et la série 900 en 8K désignées cette année par la QN90A et la QN900A. En principe, on doit s'attendre à des modèles de 55, 65, 75 et 82 pouces. On vous revient avec les confirmations des grandeurs et de prix cette semaine.