Les gros titres...

Les Fêtes sont derrière nous et les séries télévisées sont de plus en plus nombreuses à effectuer un retour. À souligner cette semaine, une nouvelle série de Marvel basée sur le personnage de Wanda. WandaVision est présentée en exclusivité sur Disney+. Également cette semaine, une nouvelle saison de Désenchantée sur Netflix, des créateurs de The Simpsons. Bonne semaine!

Le mardi 12 janvier 2021

Street Outlaws: Mega Cash Days Saison 1: DISCOVERY

Saison 1: DISCOVERY Trickster Saison 1: CW

Saison 1: CW The Resident Saison 4: FOX

Saison 4: FOX The Twilight Zone Saison 2:BLU-RAY et DVD

Saison 2:BLU-RAY et DVD Prodigal Son Saison 2: FOX

Saison 2: FOX Two Sentence Horror Stories Saison 2: CW

Le mercredi 13 janvier 2021

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer : NETFLIX

: NETFLIX Call Your Mother Saison 1: ABC

Saison 1: ABC Everyone Is Doing Great Saison 1: HULU

Saison 1: HULU Full Frontal with Samantha Bee Saison 6: TBS

Le jeudi 14 janvier 2021

The Event Saison 1: HBO MAX

Saison 1: HBO MAX Search Party Saison 4: HBO MAX

Le vendredi 15 janvier 2021