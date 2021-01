CES 2021: Google Stadia embarqué dans les téléviseurs LG cette année

Voilà donc une nouvelle qui pourrait étendre rapidement la portée du service de streaming de jeux vidéo de Google et sa plateforme Stadia.

Ayant connu un départ très lent, c'est un coup de circuit que frappe Google en annonçant que les télévisions LG des gammes OLED, QNED et NanoCell 2021 seront compatibles ce printemps avec la plateforme Stadia pour avoir accès et jouer aux jeux vidéo directement de la télé et une manette via le port USB ou via le protocole Bluetooth, ouvrant ainsi la porte à des millions d'utilisateurs potentiels.

Pour le moment, il semble que la fonction Google Stadia sur télévisions LG ne sera limitée qu'aux appareils de 2021.