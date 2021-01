S'appuyant sur le concept de téléviseurs The Wall montré il y a quelques années, Samsung introduira cette année une nouvelle gamme de télévisions très grand format. Il s'agit de nouveaux appareils très mince utilisant la toute nouvelle technologie d'affichage MicroLED plus précise et plus claire que le DEL régulier. L'écran pourra être divisé en 4 sections pour effectuer des taches différentes en même temps. Les télévisions MicroLED seront disponibles en mars prochain.