CES 2021: Enfin une sonnette de porte sans contact!

À l'heure de la pandémie de Covid-19, on peut compter sur les compagnies pour s'adapter en proposant des appareils qui respectent la distance sécuritaire et en minimisant le plus possible les contacts entre les objets et les personnes. C'est exactement le cas ici avec l'annonce par Alarm.com lors du CES 2021, d'une nouvelle sonnette de porte sans contact permettant à ceux qui reçoivent plusieurs colis à la porte d'être rassurés.

Il s'agit d'un concept assez simple qui vient avec un petit tapis d'entrée. Pour sonner, il faut simplement se tenir debout sur le tapis qui communiquera ensuite avec la sonnette. Cette dernière sera répondue par le résident via caméra sur le téléphone.