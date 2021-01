Les moniteurs PC de LG dans les événements eSPorts de Gen.G Esports

Profitant de la vitrine du CES qui se déroule cette semaine, la compagnie LG annonce que ses moniteurs de la gamme performance UltraGear vont équiper les événement de eSPorts du groupe Gen.G Esports.

« À la suite de notre association avec une marque jeune et dynamique comme UltraGear de LG, nous sommes impatients d'offrir une expérience de jeu suprême aux joueurs professionnels, mais aussi aux adeptes de jeu partout dans le monde », souligne Chris Park, directeur général de Gen.G Esports. « Nos valeurs et nos objectifs communs me donnent toutes les raisons de me réjouir des nombreuses possibilités que cette collaboration apportera à nos partisans et à nos clients. »

« Ce partenariat donne l'occasion à LG de soutenir activement la communauté de jeu, puisque notre gamme exceptionnelle de moniteurs UltraGear 2021 donnera aux joueurs d'élite de Gen.G tous les moyens d'exceller », explique Jang Ik-hwan, vice-président principal et chef des TI de la société de solutions d'affaires de LG Electronics. « Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la croissance de l'industrie passionnante du sport électronique et d'offrir une expérience de jeu des plus complète grâce à nos moniteurs de jeu exceptionnels. »