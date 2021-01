CES 2021: Skyworth présente ses téléviseurs 2021

La compagnie SKYWORTH est récente sur le marché nord-américain ayant amorcé ses ventes chez-nous en 2020. Elle a surpris avec une offre de téléviseurs très abordables pour la performance.

Présente à cette édition virtuelle du CES 2021, SKYWORTH a annoncé sa gamme de produits pour 2021. Lors de son événement « Lead the Future », SKYWORTH a lancé plusieurs nouveaux téléviseurs sur le marché américain en 2021 utilisant soit le panneau DEL ou le panneau OLED de LG à 120Hz. Seront donc ajoutés cette année plus de 16 nouveaux appareils, de grandeurs différentes à travers 5 séries, les TC6200, UC6200, UC7500, UC8500 et les ultra minces XC9300.

Les prix et la disponibilité de toutes les séries seront annoncés à une date ultérieure.