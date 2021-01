Les gros titres...

Toujours dans le but de célébrer les 35 ans de Mario, Nintendo a décidé d'offrir une nouvelle console Nintendo Switch. Cette dernière arbore les couleurs de Mario, soit le rouge et le bleu et comme vous pouvez le constater sur la photo, elle est très jolie. Cette édition spéciale sera disponible à compter du 12 février pour 399,99$. Cet ensemble comprend des manettes Joy-Con rouges avec des sangles bleues, une poignée Joy-Con bleue, une station d'accueil Nintendo Switch rouge et une console Nintendo Switch rouge - marquant la première fois que la console Nintendo Switch elle-même sera disponible dans une nouvelle couleur! L’ensemble comprendra également un étui de transport stylisé d’édition Mario Rouge et Bleu et un protecteur d'écran pour aider à protéger la console Nintendo Switch.

Eh bien, si Nintendo a une nouvelle Switch à dévoiler aux joueurs cette année, il faudra patienter encore un peu, car cette console édition Mario saura faire patienter un peu les joueurs. Alors, qu'en pensez-vous?