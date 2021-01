CES 2021: Razer lance un couvre visage révolutionnaire

La compagnie RAZER bien connue pour ses périphériques de jeux vidéo tels que claviers et souris, annonce se lancer dans les masques contre la COVID-19 via sa branche Razer Health. Le but pour Razer était de baisser le nombre de masques jetés aux ordures et offrir une solution performante réutilisable.

Le projet Hazel

Il s'agit avec Project Hazel d'un masque offrant la protection d'un N95 grâce à des ventilateurs actifs détachables et rechargeables et des Smart Pods qui régulent le flux d'air pour une respirabilité optimale. Ses Smart Pods à haute efficacité de filtration bactérienne (BFE) filtrent au moins 95% des particules en suspension dans l'air et ont une résistance élevée aux fluides.

Un masque transparent avec lumière DEL à l'intérieur

Project Hazel s'appuie sur un design clair et transparent afin que le visage soit dégagé pour mieux voir les expressions faciales tels qu'un sourire ou un rire et permettre aux malentendants de lire sur les lèvres. Les lumières intérieures s'activent automatiquement dans l'obscurité, permettant aux porteurs de s'exprimer clairement quelles que soient les conditions d'éclairage.

Un amplificateur de voix

Comme les masques peuvent également étouffer les voix, une nouvelle technologie Razer VoiceAmp (brevet en instance) utilise un microphone et un amplificateur intégrés pour améliorer la parole de l'utilisateur pour une communication claire tout en restant en sécurité dans les situations sociales.

«Razer reconnaît l'incertitude sur la route à venir, et il était donc de notre devoir d'aider à protéger les membres de notre communauté et à les préparer contre les menaces invisibles», a déclaré Min-Liang Tan, co-fondateur et PDG de Razer. «Le concept de masque intelligent Project Hazel se veut fonctionnel, mais confortable et utile pour interagir avec le monde, tout en conservant une esthétique sociable.»

Voilà donc un projet très prometteur pour Razer qui surprend lors de ce salon virtuel CES 2021.