Les gros titres...

Microsoft nous a habitué à sortir sur une base régulière de nouveaux design de manettes. Alors qu'avait été annoncées l'ajout des manettes Carbon Black, Robot White et Shock Blue s'ajoute la manette Pulse Red.

Arborant un rouge vif et un fond blanc éclatant, la nouvelle manette Pulse Red se veut la même que la Xbox Series, avec le bouton supplémentaire au centre, le D-pad noirs mats réduisent le glissement contre les doigts et les pouces en sueur pour un meilleur contrôle, tandis qu'un motif de points texturés sur les gâchettes garde la prise bien verrouillée. Elle peut être utilisé sur appareils mobiles et sur PC.

La manette Pulse Red sera disponible le 9 février.