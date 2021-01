Les gros titres...

Le rétro gaming est toujours bien vivant et nombreux sont les amateurs de la belle époque des salles d'arcades à vouloir mettre la main sur une borne d'arcade pour leur rappeler de bons souvenirs en plus d'ajouter un élément de décor à une pièce. Voilà qu'est rendu disponible à la vente, une borne d'arcade étonnante qui embarque 300 jeux dont plusieurs gros noms tels que Centipede, BurgerTime, Tempest, Crystal Castles, Missile Command, Tron, Zoo Keeper, Space Invaders et plus encore.

Cette machine pleine grandeur mesure plus de 66 pouces de hauteur et 29 pouces de largeur. Elle comprend des commandes d'arcade de qualité pour deux joueurs, un écran LCD HD de 24 pouces, des haut-parleurs stéréo et une connectivité Wi-Fi. Le prix de la Legends Ultimate est fixé à 600 USD via le site https://www.atgames.net/arcades/legends-ultimate/