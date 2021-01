Returnal se montre un peu plus en vidéo

Le studio finlandais Housemarque peaufine son nouveau jeu vidéo (Returnal) qui est prévu pour le 19 mars 2020, et ce, exclusivement sur PlayStation 5. Aujourd'hui les développeurs nous partagent une nouvelle bande-annonce toujours aussi intrigante. Pour rappel, Returnal est un rogue-like (le genre de jeu vidéo où le joueur doit recommencer plusieurs fois pour devenir plus fort). On y incarne Sélène, une astronaute amnésique qui devra trouver un moyen d'échapper à une planète hostile: la planète Atropos.