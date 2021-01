Ubisoft travaille sur un jeu vidéo Star Wars

Massive Entertainement, le studio d'Ubisoft à qui l'on doit la série The Division, travaille actuellement sur la production d'un jeu vidéo à monde ouvert narratif basé sur l'univers de Star Wars. Le projet est développé sous le moteur maison du studio: le Snowdrop Engine. Pour rappel, EA perd l'exclusivité de la licence Star Wars, dès 2023. Lucasfilm Games a été remis sur pied pour gérer les différentes propriétés intellectuelles du groupe, dont Indiana Jones qui aura aussi droit à de nouvelles aventures grâce à un partenariat Bethesda/Microsoft et développé par Machines Games (Wolfenstein II: The New Colossus). Puisqu'il n'y a pas de teaser visuel du projet d'Ubisoft, on se contente de regarder de nouveau celui d'Indiana Jones!