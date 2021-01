À un mois de la sortie de Little Nightmares II, les joueurs peuvent déjà se mettre l'eau à la bouche et télécharger la démo qui est dès maintenant disponible sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, et Nintendo Switch. Je ne l'ai pas encore essayé de mon côté, mais je vais la télécharger de ce pas. Le jeu complet sera disponible le 11 février prochain et la mise à niveau PS5 et Xbox Series se fera un peu plus tard dans l'année.