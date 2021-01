Les gros titres...

Capcom nous réserve une petite surprise pour les 25 ans de la série Resident Evil. En plus d'une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Village (le 21 janvier) où l'on aura un aperçu du gameplay, Capcom annonce l'ouverture des inscriptions à une beta qui se déroulera du 28 au 30 janvier pour les joueurs PS4 et Xbox One. Sachant que Resident Evil Village sera une exclusivité PS5, Xbox Series, et PC, la beta du 28 au 30 janvier est probablement un tout autre jeu encore non-annoncé! Vous pouvez vous inscrire à la beta en cliquant ici . Resident Evil Village est attendu quelque part en 2021.