Les gros titres...

Team17 et Heliocentric Studios viennent d'annoncer qu'une démo pour le jeu Rogue Heroes : Ruins of Tasos est maintenant disponible sur la Nintendo Switch. Vous pourrez donc avoir un avant-goût de ce titre qui sera disponible à compter du 23 février sur PC et Switch. L'action se déroule dans le monde de Tasos ou vous devrez affronter des ennemis, résoudre des puzzles, et ce, seul ou en équipe. De plus, dès aujourd'hui si vous aimez l'expérience vous pourrez précommander Rogue Heroes : Ruins of Tasos.

Key Features:

Four-player co-op adventuring: Up to four players can explore the lands of Tasos and tackle the dungeons, assisting and reviving each other to earn victory together



Roguelite dungeon-crawling: Take on procedurally-generated dungeons packed with a variety of monsters, earning gems to spend on upgrades to get further in the next run



Town and class upgrades: Each run in the dungeon earns gems to spend on upgrades, including the facilities in the town, as well as player abilities and stats



Classic gameplay reinvented: This is top-down adventuring brought into the modern day with colourful visuals and a number of options for combat, puzzle-solving, and exploration.

Bref, voici une expérience qui saura plaire aux amateurs de dungeon-crawler.