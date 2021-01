Les jeux les plus vendus en 2020 aux États-Unis

II fallait s'en douter, cette année 2020 a été l'une des meilleures de l'industrie du jeu vidéo en raison de la pandémie de Covid-19.

Le NPD Group publiait dernièrement une liste des jeux vidéo s'étant le plus vendus aux États-Unis sur l'ensemble des plateformes, incluant Steam, pour l'année 2020. On remarque que les ventes totales de jeux vidéo ont établi un record à 57 milliards de dollars pour une augmentation de 27% sur l'an dernier.

De cette liste, c'est naturellement le plus récent de la franchise Call of Duty qui trône au sommet. On remarque aussi Animal Crossing: New Horizons au 3e rang et Cyberpunk 2077 au 19e rang, malgré la tempête médiatique.

Classement des meilleures ventes en $ par le NPD Group:

Call of Duty: Black Ops: Cold War Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons (copies physiques seulement) Madden NFL 21 Assassin’s Creed: Valhalla The Last of Us: Part II Ghost of Tsushima Mario Kart 8: Deluxe (copies physiques seulement) Super Mario 3D All-Stars (copies physiques seulement) Final Fantasy VII: Remake Marvel’s Avengers Marvel’s Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21 (copies physiques seulement) Super Smash Bros. Ultimate (copies physiques seulement) FIFA 21 Mortal Kombat 11 Dragon Ball Z: Kakarot MLB: The Show 20 Cyberpunk 2077 (copies physiques seulement) Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Via : Venturebeat